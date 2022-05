Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria lâche un gros indice sur son prochain club !

Publié le 13 mai 2022 à 19h15 par Bernard Colas

Alors que la Juventus est à l’affût pour récupérer Angel Di Maria, l’entourage de l’Argentin n’a pas souhaité démentir le rapprochement entre les deux parties.

Libre à l’issue de la saison, Angel Di Maria s’apprête à quitter le PSG. Sauf retournement de situation, Leonardo devrait en effet mettre fin à l’aventure parisienne de l’international argentin, disposant pourtant d’une option pour prolonger d’une année son contrat prenant fin le 30 juin prochain. Angel Di Maria devrait donc avoir le champ libre pour son avenir, et la Juventus serait notamment attentive à sa situation. Le club turinois souhaite se renforcer en attaque, alors que le départ de Paulo Dybala a déjà été annoncé, et un rapprochement entre le clan Di Maria et la Vieille Dame est imminent.

Le clan Di Maria ne dément pas les discussions avec la Juve

Ce vendredi, Goal Italia a annoncé que l’entourage d’Angel Di Maria allait entamer les discussions avec la Juventus dans les prochaines heures, une tendance qui se confirme. Contacté par le journaliste Mirko Di Natale, le clan Di Maria n’a pas démenti l’information selon laquelle un contact était prévu très prochainement entre les deux parties. Reste à voir désormais si Angel Di Maria et la Juve parviendront à trouver un accord en vue de la saison prochaine.