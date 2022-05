Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Di Maria ?

Publié le 13 mai 2022 à 15h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le Paris Saint Germain, et annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, Angel Di Maria n’est pas encore certain de rejoindre le club transalpin.

Après sept saisons à porter le maillot du Paris Saint Germain, Angel Di Maria, en fin de contrat à l’issue de la saison, devrait quitter le club de la capitale. L’ailier ne sera pas conservé par la direction parisienne, qui ne lui a pas proposé de prolongation, malgré la volonté du joueur de rester. Si la Juventus s’est manifestée pour accueillir le numéro 11 parisien, il n’est pas acquis que le joueur prenne la direction de l’Italie.

Discussions avec la Juve à venir