Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Angel Di Maria !

Publié le 14 mai 2022 à 1h45 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria semblait se diriger doucement mais surement vers la Juventus... qui aurait toutefois d’autres plans.

Ou jouera Angel Di Maria la saison prochaine ? Une année supplémentaire en option est toujours présente dans son contrat, mais il est peu probable que le Paris Saint-Germain la lève et l’Argentin devrait donc quitter le club le 30 juin prochain. A 34 ans il serait toujours considéré un joueur très intéressant et aurait donc déjà été contacté par son ancien club de Benfica, qui a toutefois récemment vu une menace de taille se profiler. En Italie on assure en effet que la Juventus souhaiterait miser sur Di Maria, dont le profil plairait beaucoup à Massimiliano Allegri.

Perisic plutôt que Di Maria pour la Juve