Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux portes de sortie se précisent pour le transfert d'Icardi !

Publié le 13 mai 2022 à 18h15 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté au PSG, Mauro Icardi susciterait l’intérêt de Naples et de la Lazio en vu du mercato estival.

L’aventure de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain approche de son terme. En effet, si l’attaquant de 29 ans s’est montré très efficace à ses débuts, celui-ci vient de traverser deux saisons beaucoup plus compliquées. Apparu à 30 reprises durant cette campagne, l’Argentin n’a trouvé le chemin des filets qu’à 5 reprises, trop peu pour rentrer dans les plans du PSG à l’avenir. Alors que le natif de Rosario devrait faire ses valises dans les prochaines semaines, ce dernier pourrait faire son retour en Italie, qu’il a quitté en 2019.

Icardi est courtisé en Italie

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Mauro Icardi aurait deux prétendants en Serie A, puisque la Lazio et Naples s’intéresseraient à sa situation. En effet, l’Argentin garde une belle côte en Italie où il avait rayonné durant son passage à l’Inter entre 2013 et 2019, avec un total de 124 buts inscrits et 29 passes décisives délivrées en 219 rencontres.