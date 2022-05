Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 13 mai 2022 à 17h17

Alors que le PSG en pincerait pour Antonio Conte pour la succession de Mauricio Pochettino, il ne faudrait pas vraiment compter sur la venue du coach de Tottenham à Paris. Explications.

Antonio Conte serait l’une des options prises en considération par le comité de direction du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino en cas de licenciement du technicien argentin cet été qui est contractuellement lié jusqu’en juin 2023. C’est en effet ce que Le Parisien affirmait ces dernières semaines. Néanmoins, le 26 avril dernier, le10sport.com vous assurait qu’aucune discussion n’avait eu lieu entre le PSG et le clan Conte pour une telle éventualité. Par ailleurs, le coach de Tottenham, qui est lui aussi lié aux Spurs jusqu’à l’été 2023, a tapé du poing sur la table dernièrement en dénonçant des fake news quant à une éventuelle volonté de sa part d’aller au PSG et donc de quitter Tottenham. Après la large victoire acquise sur son rival historique Arsenal jeudi soir (3-0), Antonio Conte a confirmé son implication totale envers les Spurs .

Antonio Conte assure être investi à « 100% et plus »