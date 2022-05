Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte pour remplacer Pochettino ? La réponse !

Publié le 13 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Alors que le nom d’Antonio Conte revient pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG, des précisions ont été apportées concernant l’actuel entraîneur de Tottenham.

Quel sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Telle est la question alors que Mauricio Pochettino, malgré un contrat jusqu’en 2023, devrait être remercié dans les semaines à venir. Ainsi, la place sera libre sur le banc parisien et pour remplacer l’Argentin, plusieurs noms circulent. Tandis que le rêve du Qatar se nomme Zinedine Zidane, l’option Antonio Conte a pris de l’ampleur ces dernières semaines. L’actuel entraîneur de Tottenham pourrait-il alors prendre les commandes au PSG ?

« Sa priorité est de rester à Tottenham, mais… »