Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino veut claquer la porte !

Publié le 12 mai 2022 à 20h45 par La rédaction

Très peu utilisé cette saison au Paris Saint Germain, Colin Dagba pourrait bien écrire son avenir loin de la capitale française.

Alors que le Paris Saint Germain devrait vivre une fois de plus un marché des transferts très mouvementé, la direction va devoir traiter les problèmes de sureffectif du club, puisque de nombreux joueurs ne bénéficient que de très peu d’occasions de jouer pour performer. C’est notamment le cas de Colin Dagba. Barré par Achraf Hakimi et Thilo Kehrer au poste de latéral droit, le français n’entre pas dans les plans de l’entraineur Mauricio Pochettino, et pourrait aller voir ailleurs cet été.

Dagba sur le départ ?