Mercato - PSG : Antonio Conte a posé une grosse condition !

Publié le 9 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Tottenham, Antonio Conte pourrait plier bagage si les Spurs ne lui offraient pas l’effectif qu’il souhaite lors de la future fenêtre estivale des transferts. Le PSG sait à quoi s'en tenir.

Et si le successeur de Mauricio Pochettino n’était autre qu’Antonio Conte ? Sur la sellette au PSG, le technicien argentin ne devrait pas être reconduit la saison prochaine qui est néanmoins la dernière année de son contrat le liant au Paris Saint-Germain. En plus de la piste Zinedine Zidane, il semblerait que les dirigeants du PSG garderaient un oeil sur Conte selon Le Parisien. Toutefois, le10sport.com vous a affirmé ces derniers temps qu’aucune discussion n’avait eu lieu en interne entre le comité de direction du PSG et le clan Conte. Semblant être pleinement engagé dans le projet sportif de Tottenham pour la saison prochaine, Antonio Conte aurait déjà posé une condition.

Antonio Conte attend du lourd de Tottenham