Mercato - PSG : Le Qatar a un coup à jouer pour Zinedine Zidane !

Publié le 9 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Certes, le Qatar verrait en l’Équipe de France une véritable menace dans sa quête de la signature de Zinedine Zidane. Cependant, le PSG aura son mot à dire selon le président de la FFF.

Bien que Mauricio Pochettino ait ouvertement fait part de sa position sur la question de son avenir, à savoir sa volonté de rester au PSG la saison prochaine, il se pourrait que les dirigeants parisiens et les propriétaires qataris ne soient pas sur la même longueur d’onde. En effet, d’après le10sport.com, le Qatar travaille depuis un moment sur la succession de Mauricio Pochettino et le profil de Zinedine Zidane se trouve tout en haut de la liste du PSG. Néanmoins, il est question depuis un bon bout de temps d’une préférence de Zidane pour l’Équipe de France et l’éventuel remplacement de Didier Deschamps à la tête de la sélection, son contrat expirant après le Mondial au Qatar en décembre.

« Zidane va peut-être prendre le PSG »