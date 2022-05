Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Le Graët sur le PSG et Zidane !

Publié le 7 mai 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Alors que Zinedine Zidane est annoncé comme étant le favori à la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, le Qatar peut toujours y croire pour Zidane au PSG après le témoignage de Noël Le Graët.

Pour succéder à Mauricio Pochettino, les propriétaires qataris font depuis un bon moment de Zinedine Zidane leur priorité. C’est en effet ce que le10sport.com n’a cessé de vous affirmer dernièrement en vous confiant en décembre dernier que la possibilité de prendre les rênes du PSG était de plus en plus prise en considération par Zidane grâce à un travail de longue haleine de son conseiller Alain Migliaccio. Et bien qu’il semble que Zidane ait une préférence pour l’Équipe de France et le remplacement de Didier Deschamps après le Mondial au Qatar selon différents médias, le président de la Fédération Française de Football en personne a reconnu que Zinedine Zidane pouvait prochainement s’asseoir sur le banc du PSG.

« Zidane va peut-être prendre le PSG »