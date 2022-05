Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé son offre pour Paul Pogba !

Publié le 13 mai 2022 à 17h45 par Axel Cornic

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, qui lui aurait déjà formulé une première offre.

Il est l’un des hommes du moment, puisque dans seulement quelques semaines il pourra s’engager librement avec le club de son choix. Paul Pogba ne devrait en effet pas prolonger avec Manchester United et sa situation a rapidement alerté les plus grands clubs au monde, dont la Juventus. A Turin on a souvent rêvé d’un retour de l’international français, qui avait explosé avec les Bianconeri avant de retrouver son club formateur sans y rencontrer le même succès. Le Paris Saint-Germain s’est également intéressé à Pogba, qui pourrait bien être le gros coup du mercato estival pour renforcer un milieu de terrain u seul Marco Verratti semble être intouchable.

Le PSG offre minimum 15M€ par à Pogba