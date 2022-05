Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL fixée 35M€ pour Xavi ?

Publié le 13 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Naples, Kalidou Koulibaly pourrait faire ses valises cet été. Une bonne nouvelle pour ses prétendants dont le FC Barcelone.

En fin de contrat avec Naples en 2024, Kalidou Koulibaly pourrait faire ses valises cet été. Alors qu’il porte les couleurs du club italien depuis 2014, le robuste défenseur sénégalais a régulièrement été annoncé sur le départ lors des précédentes périodes de mercato, mais cette édition estivale 2022 semble la bonne pour Koulibaly. Une excellente nouvelle pour les prétendants dont fait partie le FC Barcelone. En effet, le club catalan ne serait pas contre l’occasion de s’offrir les services de l’international sénégalais, et Koulibaly serait dans la short list de Xavi pour le prochain mercato estival. Désormais, il ne resterait plus qu’à trouver un accord avec le Napoli pour les dirigeants catalans.

Koulibaly disponible cet été ?