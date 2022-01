Foot - Mercato

Mercato - Naples : Cette grosse annonce sur le départ d'Insigne !

Publié le 8 janvier 2022 à 23h12 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lorenzo Insigne va rejoindre Toronto librement et gratuitement. Interrogé sur l'arrivée de l'attaquant italien, Bill Manning - président de la franchise canadienne - a lâché toutes ses vérités.