Mercato - Officiel : Lorenzo Insigne quitte le Napoli !

Publié le 8 janvier 2022 à 15h13 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2022 à 15h15

En fin de contrat, Lorenzo Insigne a décidé de partir du Napoli pour affronter une nouvelle aventure au Toronto FC, en MLS.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà, c’est désormais officiel. Après treize années entrecoupées de quelques prêts, Lorenzo Insigne va quitter le Napoli. Son contrat se terminant en juin prochain, il a décidé de quitter le football européen pour découvrir une toute nouvelle réalité en MLS, au FC Toronto. Le club canadien a annoncé ce samedi que Insigne a signé un contrat de quatre ans qui débutera à la fin de celui qui le lie au Napoli et qui se termine le 1er juillet prochain. « C'est une journée historique et excitante pour notre club », a déclaré le président Bill Manning, sur le site officiel du Toronto FC. « Lorenzo est un attaquant de classe mondiale au sommet de sa carrière. Il a été champion d'Europe avec l'Italie et a joué sur les plus grandes scènes au cours de sa carrière en club ».