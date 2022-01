Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Verratti, Leonardo a tenté un coup XXL avec un champion d'Europe !

Publié le 7 janvier 2022 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 7 janvier 2022 à 17h38

Libre à l’issue de la saison, Lorenzo Insigne va bientôt quitter le Napoli et le continent européen. L’attaquant italien prendra le chemin de la MLS l’été prochain pour évoluer sous les couleurs de Toronto, alors que d’autres options s’offraient au joueur. Le PSG aurait notamment tenté sa chance dans ce dossier, avec le soutien de Marco Verratti.

Depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale, le PSG s’est fait remarquer par plusieurs transferts XXL avec des indemnités de transferts records. Une stratégie qui a changé lors du dernier mercato estival, puisque Leonardo a privilégié l’arrivée de joueurs libres, permettant au club parisien de limiter les dépenses en pleine crise du Covid-19. Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi ont ainsi rejoint le PSG, qui n’a pas eu à débourser d’indemnité de transfert, de quoi inciter Leonardo à poursuivre sur cette lancée en vue de la saison prochaine. Le PSG a déjà bougé ses pions avec certains joueurs approchant de la fin de leur contrat, à l’instar d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Antonio Rüdiger (Chelsea) ou encore Franck Kessié (AC Milan). La situation de Paul Pogba (Manchester United) serait aussi surveillée de près par les décideurs parisiens, qui auraient également tenté leur chance avec Lorenzo Insigne. En vain.

Verratti a tenté d'aider Leonardo pour Insigne

À 30 ans, Lorenzo Insigne s’apprête à signer le dernier gros contrat de sa carrière, lui qui est actuellement dans sa dernière année de contrat avec le Napoli. Plusieurs options s’offrent ainsi au champion d’Europe, mais à en croire la presse italienne, Lorenzo Insigne a décidé de rejoindre la MLS. Un accord définitif aurait en effet déjà été trouvé avec Toronto pour un contrat de cinq ans et demi effectif à partir du mois de juillet, permettant au principal intéressé d’obtenir un salaire de 11,5M€ net par saison, plus 4,5M€ de bonus. Pourtant, Lorenzo Insigne avait la possibilité de rejoindre un projet plus ambitieux en Europe, et notamment du côté du Paris Saint-Germain à en croire les informations divulguées par Calciomercato.it . Leonardo désirait mettre la main sur l’attaquant napolitain et aurait récemment rencontré son agent dans la capitale afin de trouver un terrain d’entente. Un intérêt qualifié de « fort et concret » de la part du PSG, qui bénéficiait d’un allié de poids en la personne de Marco Verratti, servant de médiateur dans les négociations entre les deux parties. Finalement, Lorenzo Insigne n’a pas jugé bon de rejoindre le club français la saison prochaine, mais Leonardo peut se rassurer en se disant qu’il n’a pas été le seul à essuyer un échec dans ce dossier.

Inter, Newcastle… Insigne avait le choix