Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déroule le tapis rouge à Lewandowski !

Publié le 13 mai 2022 à 19h00 par Axel Cornic

Actuellement au Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait bien devenir la nouvelle star du projet du FC Barcelone.

Dès le départ de Lionel Messi l’été dernier, Joan Laporta a annoncé vouloir recruter une nouvelle star offensive afin de relancer un cycle de victoires. L’heureux élu semblait être Erling Haaland, qui a finalement décidé de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Ainsi, le FC Barcelone a exploré d’autres pistes et celle qui revient sans cesse concerne Robert Lewandowski, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine en juin 2023 et qui semble bien décidé à changer de club cet été. Son agent Pini Zahavi aurait d’ailleurs récemment rencontré les dirigeants bavarois pour évoquer l’avenir, sans pour autant réussir à avoir des concessions.

Le Barça propose 30M€ brut par an à Lewandowski