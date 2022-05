Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern jette un froid sur le transfert de Lewandowski !

Publié le 13 mai 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

Bien que l’optimisme du FC Barcelone grandirait en coulisse pour le recrutement de Robert Lewandowski, le président du Bayern Munich a lâché ses vérités.

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. En public, le FC Barcelone fait part de véritables difficultés financières, l’empêchant presque de mener à bien des opérations d’envergures telles que celle menant à Robert Lewandowski. Et du côté du Bayern Munich, les différents dirigeants à avoir pris la parole ces dernières semaines se sont montrés calmes quant à la continuité de Lewandowski au sein du club bavarois, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023. Néanmoins, en coulisse, la donne serait bien différente. En effet, le comité de direction du Bayern Munich craindrait un départ cet été du Polonais qui aurait même fait part de sa volonté d’aller au Barça selon la presse allemande. Et en Catalogne, la détermination du FC Barcelone serait immense dans le feuilleton Lewandowski.

Le Bayern affirme que Lewandowski honorera son contrat !