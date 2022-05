Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski, Mané... La grande priorité de Xavi est connue !

Publié le 13 mai 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

A quelques semaines du mercato estival, Xavi se serait fixé une grande priorité : recruter un nouvel attaquant de classe mondiale. Dans cette optique, le coach du Barça souhaiterait miser sur Robert Lewandowski ou Sadio Mané.

Lors du dernier mercato hivernal, Xavi s'est montré très actif. En effet, le coach du FC Barcelone s'est attaché les services de trois attaquants, à savoir Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré tout, Xavi aurait toujours l'intention de recruter aux avant-postes cet été. D'ailleurs, attirer un nouvel attaquant vers le Barça serait même sa priorité.

Robert Lewandowski et Sadio Mané, les priorités de Xavi ?