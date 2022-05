Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le scénario catastrophe se confirme pour Kevin Strootman !

Publié le 15 mai 2022 à 7h00 par Axel Cornic

Actuellement prêté à Cagliari et pas vraiment dans les plans de l’OM, Kevin Strootman s’approche tout doucement d’un retour dans le sud de la France.

Réclamé par Rudi Garcia en 2018, Kevin Strootman n’a pas vraiment été un superbe coup pour l’Olympique de Marseille. Son physique l’a souvent trahi et ses prestations n’ont pas vraiment justifié son énorme salaire, l’un des plus gros de l’OM. Ainsi, Pablo Longoria a trouvé une solution avec le Genoa la saison dernière puis avec Cagliari, lors du dernier mercato estival. Les deux clubs ont accepté tour à tour de prendre en charge une grosse partie du salaire de Strootman, qui a donc enchainé les prêts en Seie A. Le dernier ne semble pourtant pas bien se passer, puisque Cagliari ne voudrait pas le garder !

Ça sent mauvais pour le prêt de Strootman

Une tendance confirmée par Il Corriere dello Sport , qui explique que Kevin Strootman comme Cagliari penseraient sérieusement à une séparation en fin de saison. Le club sarde peut garder le milieu de 32 ans une saison supplémentaire grâce à une option présente dans son prêt, mais plus le temps passe et plus elle devient improbable. A noter que Strootman est sous contrat avec l’OM pour un an encore et Pablo Longoria devra donc absolument trouver une solution cet été.

.