Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier gros transfert prend forme !

Publié le 15 mai 2022 à 6h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'ASSE, Denis Bouanga a de grandes chances de partir cet été quel que soit l'issue de la saison pour les Verts qui continuent de se battre pour leur maintien. Et le Gabonais continue d'être très convoité sur le marché, notamment en Ligue 1.

Cet été, l'ASSE risque de vivre un mercato très agité. Et pour cause, alors que l'avenir sportif des Verts est toujours incertain, celui de Pascal Dupraz demeure également flou. Mais surtout, l'effectif des Verts risque d'être chamboulé. En effet, plusieurs joueurs voient leur contrat s'achever le 30 juin à l'image de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz, Eliaquim Mangala, Miguel Trauco, Joris Gnagnon, Assane Diousse, Bilal Benkhedim et Bakary Sako. Et même ceux qui ont un contrat plus long pourraient partir comme Denis Bouanga.

Le départ de Bouanga prend forme

En effet, le contrat du Gabonais s'achève en juin 2023, mais son départ cet été ne faire guère de doute. Il y a un an, l'ASSE réclamait 20M€ pour Denis Bouanga mais devra largement revoir ses exigences à la baisse, surtout en cas de relégation. Et compte tenu de sa fin de saison en boulet de canon, plusieurs clubs sont à l'affût à l'image de l'OGC Nice. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Christophe Galtier apprécie le profil de l'attaquant stéphanois et pourrait donc réclamer son recrutement cet été. Attention néanmoins à la concurrence puisque le LOSC tout comme plusieurs clubs étrangers sont également dans le coup.