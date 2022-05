Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 40M€ pour le transfert d’Antoine Griezmann ?

Publié le 14 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’une option d’achat d’un montant de 40M€ a été incluse dans le prêt convenu entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid pour Antoine Griezmann, le club entraîné par Diego Simeone aimerait revoir les termes de l’accord sur ce sujet.

C’est à ne plus rien y comprendre. Alors que la presse espagnole faisait dernièrement écho d’une volonté limpide de l’Atletico de Madrid de conserver Antoine Griezmann à l’issue de son prêt de deux ans convenu avec le FC Barcelone l’été dernier, la Cadena Cope avance une tout autre tendance ces dernières heures. D’après le média ibérique, le club rojiblanco ne serait à présent plus vraiment emballé par l’idée de compter Griezmann dans ses rangs la saison prochaine et ce, bien que le président Enrique Cerezo ait dernièrement fait savoir l’inverse. D’ailleurs, le clan Antoine Griezmann aurait déjà été mis au parfum par le comité de la direction de l’Atletico de Madrid.

L’Atletico voudrait renégocier l’option d’achat de 40M€ de Griezmann !