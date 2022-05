Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi vide s’en prend à un cadre du Barça après son départ !

Publié le 14 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait partagé la grande tristesse éprouvée lors du départ de Lionel Messi du FC Barcelone pour le PSG, Gerard Piqué a joué un rôle phare dans cette opération d’après un proche de La Pulga.

Passé par Manchester United avant d’exploser à son retour au FC Barcelone à la fin des années 2000, Gerard Piqué a pu nouer des liens amicaux avec son ancien coéquipier chez les Red Devils en la personne de Gary Neville. Pour SkyBet et l’émission The Overlap , le défenseur du FC Barcelone s’est longuement confié au consultant Sky Sports à La Masia en évoquant notamment le très médiatisé départ de Lionel Messi pour le PSG lors de la dernière intersaison. Une opération inévitable tant le FC Barcelone se trouvait dans une situation financière dramatique, ne pouvant pas prolonger le contrat du numéro 30 du PSG. De quoi toucher Gerard Piqué comme ce dernier l’a fait savoir à Gary Neville . « Est-ce que je pleure intérieurement en pensant à son départ pour Paris ? Oui, pour nous et pour lui. Je pense que pour la carrière qu'il a eue à Barcelone, ça aurait été bien qu'il reste jusqu'au bout. Mais je peux comprendre ce qui s'est passé, le club souffre beaucoup économiquement à cause de l'ancienne présidence et de la façon dont ils ont géré le club ».

« Tu as dit à Laporta que s'il voulait construire une équipe gagnante, il devait vendre Messi »