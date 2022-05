Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué prend position pour la succession de Joan Laporta !

Publié le 14 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé envers le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Gerard Piqué a ouvert la porte au fait de devenir président du FC Barcelone, affirmant être habité par la volonté d’aider le club culé.

En mars 2021, Joan Laporta a été élu pour la deuxième fois après son passage entre 2003 et 2010, président du FC Barcelone. Le nouveau patron du Barça a la lourde tâche de reprendre le navire blaugrana qui a considérablement chaviré sous l’ère Josep Maria Bartomeu sur la question financière. Et alors qu’il est déjà propriétaire du FC Andorre et se trouve bien implanté dans le monde des affaires, Gerard Piqué n’a clairement pas fermé la porte à devenir président du FC Barcelone à l’avenir.

« Je veux vraiment aider le club à avoir du succès »