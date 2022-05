Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta revient à la charge pour un ancien du Real Madrid !

Publié le 14 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit passé par le Real Madrid, rival historique du FC Barcelone, Alvaro Morata demeurerait dans le viseur du Barça en marge du prochain mercato.

Xavi Hernandez pourrait-il voir un ancien joueur du Real Madrid débarquer au FC Barcelone ? Entraîneur du Barça depuis le mois de novembre 2021, l’icône du club culé a su sécuriser une place pour la prochaine campagne de Ligue des champions alors qu’à sa prise de fonctions, le Barça n’était pas dans les quatre premières places qualificatives au classement. Grâce à un recrutement hivernal XXL et un soutien inconditionnel de l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta, Xavi va pouvoir entamer sa première saison pleine lors du prochain exercice et potentiellement avec un effectif remanié. Outre les venues de Franck Kessié et d’Andreas Christensen, un nouvel attaquant après Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres cet hiver, pourrait débarquer à l’intersaison.

Le FC Barcelone garderait un oeil sur Alvaro Morata !