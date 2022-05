Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice veut Denis Bouanga (ASSE) !

Publié le 12 mai 2022 à 11h45 par Alexis Bernard mis à jour le 12 mai 2022 à 11h49

En grande forme dans cette fin de saison à suspense pour l’AS Saint-Etienne, Denis Bouanga se retrouve très courtisé à l’approche du mercato estival. Le Gabonais n’a plus qu’un an de contrat et ses chances de faire l’objet d’un transfert sont grandes. Selon nos informations exclusives, parmi les clubs intéressés par l’attaquant stéphanois, on retrouve désormais l’OGC Nice.

Avec 9 buts et 5 passes décisives cette saison, Denis Bouanga termine fort l’exercice 2021-2022. Sur les 7 derniers matchs, c’est 4 réalisations pour 3 assists. Le Monsieur Plus de Pascal Dupraz est là et il sera clairement un acteur de l’opération maintien dans le Forez. Et même si l’international gabonais est concentré sur l’objectif présent des Verts, il garde un œil sur son avenir et le mercato estival qui approche. Son contrat avec l’ASSE prend fin dans un an (juin 2023) et sa situation se dirige très clairement vers un transfert à l’été. Avec, déjà, de nombreuses pistes activées…

Et ce sont bien les Verts qui ouvrent le score à Nice avec Bouanga ! 🔥 0-1pic.twitter.com/MEhAlBlOVj — Alex (@Alex_InDaHouse2) May 11, 2022

Nice a bougé pour Bouanga

Selon nos informations exclusives, parmi les clubs intéressés par Denis Bouanga, on retrouve l’OGC Nice. Le club de Christophe Galtier vient de bouger dans le dossier en prenant des renseignements très concrets dans la perspective d’un transfert estival. Les Aiglons ont profité de l’occasion pour manifester leur intérêt et Denis Bouanga apparaît désormais clairement comme une option du recrutement azuréen pour cet été.

