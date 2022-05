Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle piste activée pour la succession de Dupraz ?

Publié le 13 mai 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Pascal Dupraz pourrait ne plus être sur le banc de l'ASSE la saison prochaine. Pour pallier le potentiel départ de leur entraineur cet été, les Verts penseraient à Michel Der Zakarian.

Pour sauver le navire stéphanois, l'ASSE a décidé de remercier Claude Puel et de le remplacer par Pascal Dupraz. Alors que les Verts ne connaissent pas encore leur sort en Ligue 1, ce dernier pourrait partir librement et gratuitement à l'issue de son contrat le 30 juin. Et pour combler le départ de Pascal Dupraz, la direction de l'ASSE aurait inscrit un nouveau nom sur ses tablettes : Michel Der Zakarian.

L'ASSE cible Michel Der Zakarian pour l'après-Dupraz