Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va droit dans le mur avec Strootman !

Publié le 14 mai 2022 à 1h30 par Axel Cornic

Prêté à Cagliari depuis l’été dernier, Kevin Strootman devrait faire son retour à l’OM à la fin de la saison.

Après avoir trouvé un accord avec le Genoa à l’hiver 2021, Pablo Longoria a réussi une deuxième fois à se débarrasser de l’énorme salaire de Kevin Strootman l’été dernier, avec un prêt à Cagliari. Les choses ne se passent toutefois pas très bien pour le Néerlandais, qui a su se faire opérer du genou et a donc raté une bonne partie de la saison, avec seulement onze apparitions toutes compétitions confondues. Ainsi, la question de l’avenir de Strootman s’est rapidement posée et de plus en plus de sources en Italie ont évoqué la possibilité de le voir repartir à l’Olympique de Marseille, alors que Cagliari a une option pour prolonger son prêt d’un an.

Strootman ne veut pas rester à Cagliari