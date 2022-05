Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le transfert de Coutinho !

Publié le 14 mai 2022 à 7h30 par La rédaction

Définitivement transféré à Aston Villa, Philippe Coutinho aurait accepté de réduire son salaire de près de 70% pour rejoindre les Villans.

Prêté à Aston Villa lors du mercato hivernal, Philippe Coutinho a officiellement rejoint l’effectif de Steven Gerrard. En difficulté au FC Barcelone, le Brésilien s'est engagé avec les Villans pour se relancer, et ses débuts ont été très encourageants. Impliqué sur 7 buts lors de ses 8 premiers matchs, le milieu offensif semblait avoir retrouvé des couleurs, toutefois, celui-ci n’a plus été décisif lors des 8 dernières rencontres. Une mauvaise passe qui ne semble pas avoir refroidi le club anglais, qui a déboursé 20M€ pour s’attirer ses services. Alors que le Barça, qui demandait initialement 40M€, a changé d’avis et a accepté une somme plus faible en conservant 50% sur une future vente, les Blaugrana ne sont pas les seuls à avoir fait un effort dans ce deal.

Coutinho a accepté de réduire son salaire