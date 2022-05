Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Philippe Coutinho s’engage définitivement avec Aston Villa !

Publié le 12 mai 2022 à 20h37 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 20h39

Performant depuis son arrivée en prêt à Aston Villa en provenance du FC Barcelone cet hiver, Philippe Coutinho vient de s’engager officiellement avec le club anglais.

Prêté à Aston Villa depuis cet hiver, Philippe Coutinho semble retrouver ses sensations depuis son départ du FC Barcelone. Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool, le connaît bien et est satisfait de ses performances. Ces derniers temps, les discussions entre le Barça et Villa se sont intensifiées pour le transfert de Coutinho. Le club anglais a officialisé la nouvelle ce mercredi. « C'est une brillante signature pour Aston Villa. Phil est un professionnel modèle et son impact sur le groupe est très clair depuis son arrivée en janvier. Avec la façon dont il se comporte sur et en dehors du terrain, il est également un modèle précieux pour nos jeunes joueurs qui ne peuvent que bénéficier de son expérience. Alors que nous cherchons à nous préparer pour la saison prochaine, c'est incroyable de travailler dans un club qui exécute ses activités de manière si décisive et fluide », a déclaré l’entraîneur d’Aston Villa pour les médias du club. Le FC Barcelone devrait récupérer une somme avoisinant les 20M€ et conserve 50% sur une future vente.