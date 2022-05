Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland et Guardiola rendent un énorme service à Leonardo !

Publié le 14 mai 2022 à 0h45 par Axel Cornic

Annoncé comme l’une des grandes priorités de Leonardo en ce mercato estival, Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien poursuivre sa carrière au PSG, alors qu’un adversaire de taille semble avoir jeté l’éponge récemment.

Souvent poche du départ, mais finalement toujours retenu par la Lazio. Les saisons de Sergej Milinkovic-Savic se sont toujours terminées ainsi... mais la situation semble avoir changé ! La presse italienne assure que le club romain aurait désormais décidé de vendre le Serbe, qui pourrait bien ramener entre 65 et 70M€ dans les caisses. Comme par le passé, Leonardo souhaiterait retenter sa chance, lui qui avait bien failli l’attirer au Paris Saint-Germain en 2020. La tâche ne s’annonce pas simple, puisque le directeur sportif du PSG devra tout de même affronte la concurrence de la Juventus et de Manchester United.

Guardiola a lâché Milinkovic-Savic après Haaland