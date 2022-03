Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et revoilà Kevin Strootman…

Publié le 26 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Prêté cette saison par l’OM du côté de Cagliari, Kevin Strootman pourrait finalement revenir en France plus tôt que prévu et réintégrer le projet McCourt qui ne compte plus du tout sur lui…

En juillet dernier, au moment d’acter son départ de l’OM pour un prêt d’un an + une année supplémentaire en option à Cagliari, Kevin Strootman (32 ans) analysait son échec au sein du projet McCourt dans un message diffusé sur les réseaux sociaux : « Même si j'ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l'équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l'imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin », avait indiqué Strootman, qui n’était donc pas censé recroiser la route de l’OM jusqu’au terme de son contrat, en 2023. Mais finalement…

Strootman de retour cet été ?

Comme l’a révélé le Corriere dello Sport, la direction de Cagliari serait finalement très déçue des performances de Kevin Strootman et envisagerait donc de ne pas activer l’année supplémentaire en option dans le cadre de son prêt, ce qui aurait donc pour conséquence un retour du milieu de terrain hollandais à l’OM cet été. Reste à savoir si Pablo Longoria parviendra à lui trouver un autre point de chute.