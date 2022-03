Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert légendaire de Neymar fait encore parler…

Publié le 26 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en provenance du FC Barcelone à l’été 2017, ce départ de Neymar avait laissé un gout amer en Catalogne. Et cela semble toujours être le cas…

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait marqué l’histoire sur le marché des transferts en recrutant Neymar pour 222M€, plus grosse opération encore à ce jour. Et malgré ce coup étincelant, force est de constater que l’attaquant brésilien est loin des espoirs qui avaient été placés en lui il y a cinq ans, et certains de ses anciens coéquipiers du Barça ne manquent pas de lui faire comprendre son erreur.

« Moi, je serais resté au Barça… »