Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé en pleine négociation à distance ?

Publié le 25 mars 2022 à 23h10 par La rédaction

Alors que plus rien ne devrait le retenir au PSG aujourd’hui si l’on en croit les médias espagnols, Kylian Mbappe n’a toujours pas signé au Real Madrid. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif espagnol Marca a révélé que les suites de l’élimination en Ligue des champions auraient encore un peu plus éloigné Kylian Mbappe d’une prolongation au Paris Saint-Germain, annihilant les derniers espoirs qui restait à la direction parisienne. Que faut-il en penser ?

Maintenir Madrid sous pression

A l’analyse, il est évident qu’avec l’élimination en C1 contre le Real Madrid, plus même qu’avec les événements qui ont suivi, le PSG a perdu une grande partie de ses chances de convaincre Kylian Mbappe de prolonger. Pour autant un élément interpelle : autant on pouvait comprendre pourquoi l’officialisation de la signature de Mbappe au Real n’intervenait pas avant le choc de Ligue des champions, autant rien ne légitime le statu quo aujourd’hui… si ce n’est que l’attaquant parisien n’a pas encore définitivement tranché. Ou qu’il compte garder la perspective PSG ouverte pour maintenir le Real Madrid sous pression et obtenir ainsi le meilleur deal possible.