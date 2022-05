Foot - Mercato

Mercato : Mbappé, Lewandowski, Salah… Après Haaland, le marché des attaquants prend feu !

Publié le 15 mai 2022 à 6h45 par Arthur Montagne

Cet été encore, le marché des attaquants sera très animé. Manchester City a dégainé le premier pour recruter Erling Braut Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Mais ça ne fait que commencer puisque plusieurs grands noms devrait agiter le mercato dans les prochaines semaines à l'image de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ou encore les deux ailiers de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah.

Comme tous les ans, les attaquants seront recherchés sur le marché. Compte tenu de leur rôle, ce sont les joueurs les plus chers. Et pour cause, le sens du but est une qualité rare, et ce mercato ne devrait pas déroger à la règle. Et c'est Manchester City qui a lancé les hostilités en s'attachant les services d'Erling Braut Haaland, l'un des joueurs les plus convoités puisque le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG étaient également dans le coup. Dans la foulée, le Borussia Dortmund a officialisé le transfert de son successeur puisque c'est Karim Adeyemi qui a débarqué en provenance du RB Salzbourg. Le jeu de chaises musicales est donc lancé et il est loin d'être terminé puisque les plus grands clubs européens devraient bouger cet été. Kylian Mbappé pourrait d'ailleurs être l'élément déclencheur.

Les buteurs sont recherchés

En effet, les regards se tournent vers l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève le 30 juin. S'il ne prolonge pas et qu'il s'engage au Real Madrid, le club parisien risque de frapper très fort pour remplacer Kylian Mbappé. O JOGO évoque par exemple l'éventualité d'une offre de 120M€ pour Darwin Nunez, l'attaquant de Benfica, mais le PSG pourrait bien frapper encore plus fort et scruter les situations de Robert Lewandowski, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, qui sont tous annoncés sur le marché. Le buteur polonais souhaiterait quitter le Bayern Munich afin de tenter un nouveau défi tandis que les deux ailiers de Liverpool pourraient également avoir envie de relever un nouveau challenge. C'est d'ailleurs le FC Barcelone qui pourrait également en profiter. Après avoir été incapable de rivaliser avec Manchester City pour Erling Haaland, Xavi espère bien voir débarquer un autre grand nom dans son secteur offensif. Robert Lewandowski est espéré, mais Sadio Mané et Mohamed Salah sont également appréciés. Enfin, il faudra également surveiller de près la situation de Cristiano Ronaldo dont l'avenir dépendra notamment du choix d'Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United.