Mercato - PSG : Un retour aux sources pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 14 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Ayant senti que le vent a tourné au PSG et qu’un licenciement lui pendrait au nez, Mauricio Pochettino ne se ferait plus d’illusion sur son avenir à Paris et regarderait déjà du côté de Tottenham.

Et si Mauricio Pochettino venait finalement à rester au PSG ? ESPN a fait savoir ces dernières heures qu’en cas d’échec du Qatar dans sa quête du recrutement de Zinedine Zidane ou d’Antonio Conte, Pochettino pourrait rester « par défaut », l’entraîneur argentin disposant tout de même d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 au PSG. Cependant, d’après L’Équipe , Pochettino ne se ferait pas vraiment d’illusions. D’après le quotidien de la capitale, Mauricio Pochettino saurait pertinemment qu’il ne pourrait pas s’asseoir sur le banc du PSG la saison prochaine et ne le cacherait pas à ses proches.

Pochettino penserait à un retour à Tottenham

Ces derniers temps, il est question d’un intérêt de l’Athletic Bilbao pour Mauricio Pochettino, ce qui permettrait à l’Argentin de revenir en Espagne, là où tout a commencé dans sa carrière d’entraîneur, à l’Espanyol Barcelone. Néanmoins, selon le journaliste Abdellah Boulma, Pochettino serait tout particulièrement emballé par l’idée d’effectuer son grand retour à Tottenham, où il était à deux doigts de s’asseoir sur le toit de l’Europe en 2019 en Ligue des champions.