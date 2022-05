Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit une première réponse pour Sadio Mané !

Publié le 10 mai 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Déterminé à offrir un attaquant de renom à Xavi Hernandez pour la saison prochaine, le président Joan Laporta garderait à l’oeil l’évolution de la situation de Sadio Mané à Liverpool, sous contrat jusqu’en juin 2023. Néanmoins, le FC Barcelone verrait les Reds lui mettre des bâtons dans les roues. Explications.

De façon hebdomadaire, le mercato estival du FC Barcelone est évoqué dans les médias. Que ce soit par l’entraîneur Xavi Hernandez en conférence de presse ou par le secrétaire technique Jordi Cruyff, le directeur exécutif Mateu Alemany ou bien le président Joan Laporta en interview. Dernièrement, Cruyff a même fait savoir qu’il n’était pas interdit de rêver concernant le dossier Robert Lewandowski. Car en effet, y compris les quatre autres recrues évoquées par le président Laporta pour Mundo Deportivo , le comité de direction blaugrana compterait mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Bayern Munich et les discussions ne semblant pas avancer avec les dirigeants bavarois, Lewandowski pourrait bien devenir une véritable option pour le FC Barcelone, à condition que le Bayern ne réclame pas une indemnité de transfert trop importante pour le libérer de sa dernière année de contrat à Munich. Néanmoins, Mundo Deportivo a fait savoir ce mardi que les conditions économiques de l’opération resteraient pour le moment trop élevées afin que le FC Barcelone dispose d’une réelle chance pour le recrutement de Robert Lewandowski. D’autant plus que le Bayern Munich refuserait de se passer du Polonais sans lui avoir trouvé en amont un successeur sur le marché des transferts.

Mané et le Barça, un intérêt réciproque ?

De quoi pousser le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta à se pencher sur un autre dossier. Et alors que l’opération Mohamed Salah aurait de fortes chances de s’avérer elle aussi trop onéreuse au vu de la situation économique dans laquelle se trouve le FC Barcelone actuellement, sans oublier le fait que Salah ne serait pas emballé à l’instant T par un départ en Liga selon Fabrizio Romano, le Barça se serait penché sur le dossier Sadio Mané. C’est en effet ce que SPORT affirmait dans la journée de lundi. Et ce mardi, Mundo Deportivo a confirmé la tendance. Contrairement à Mohamed Salah, Sadio Mané serait pour sa part intéressé par le challenge que représente la Liga en cas de départ de Liverpool. Et le FC Barcelone serait sa destination préférentielle d’après le quotidien ibérique.

Liverpool fait de la prolongation de Mané une priorité !