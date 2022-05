Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en grand danger pour Thiago Motta !

Publié le 10 mai 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Alors que Thiago Motta fait partie des prétendants à la succession de Mauricio Pochettino, l'ancien joueur du PSG est également très convoité en Serie A.

Dans les prochains jours, le PSG devrait annoncer la fin de l'aventure de Mauricio Pochettino, arrivé il y a un an et demi. Par conséquent, en coulisses la direction parisienne travaille déjà à sa succession de l'Argentin et différents noms circulent à l'image de Zinedine Zidane qui semble être la grande priorité du Qatar. Toutefois, l'ancien numéro 10 des Bleus rêve toujours du poste de sélectionneur de l'équipe de France ce qui pousse le PSG à envisager d'autres pistes comme celles menant à Antonio Conte ou encore Thiago Motta.

Thiago Motta est très convoité