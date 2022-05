Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau bras de fer à 35M€ entre le PSG et Barcelone !

Publié le 14 mai 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

Intéressé par le profil de Kalidou Koulibaly, le PSG ne pourrait éviter de croiser la route du FC Barcelone pour ce dossier évalué à 35M€ par le Napoli.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien être amené à renforcer son secteur défensif. Un départ de Presnel Kimpembe, ne semblant pas avoir apprécié le recrutement de Sergio Ramos, ne serait pas une hypothèse à totalement exclure et Thomas Tuchel aurait des vues sur le champion du monde pour l’attirer à Chelsea. Pour potentiellement injecter du sang neuf au sein de la chagrin!re centrale du PSG, on penserait à Kalidou Koulibaly dans les bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le FC Barcelone en pincerait tout autant pour l’international sénégalais évoluant au Napoli.

Le Napoli prêt à vendre Koulibaly au PSG ou au Barça pour 35M€