Mercato - PSG : La sortie fracassante de Pochettino sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 15 mai 2022 à 8h15 par Dan Marciano mis à jour le 15 mai 2022 à 8h22

Facile vainqueur de Montpellier ce samedi, Mauricio Pochettino n'a pu éviter les interrogations sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le technicien argentin confirme que ce feuilleton arrive à son terme.

Kylian Mbappé a encore trouvé le chemin des filets. Ce samedi, le joueur a inscrit son 25ème but en championnat et participé à la facile victoire de son équipe face à Montpellier (0-4). Son dernier but sous le maillot du PSG ? En fin de contrat avec le club parisien, l'international français pourrait annoncer son départ dans les prochains jours. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, Mbappé dispose d'un accord moral avec le Real Madrid, qui espère l'accueillir durant l'intersaison.

« La décision devrait intervenir dans peu de temps »