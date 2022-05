Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas a failli tout plaquer à cause de Donnarumma !

Publié le 15 mai 2022 à 0h45 par Axel Cornic

Keylor Navas ne semble pas du tout avoir apprécié l’arrivée au PSG de Gianluigi Donnarumma, lors du mercato estival 2021.

Difficile de gérer deux gardiens de très haut niveau, comme Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. C’est pourtant ce qu’a fait le Paris Saint-Germain, ne rencontrant pourtant pas un grand succès. L’Italien a en effet commis des erreurs fatales au moment le plus important de la saison, tandis que le Costaricien a dû se contenter des miettes, avec Mauricio Pochettino qui a pourtant tenu à garder un équilibre parfait entre les deux. Cela ne devrait pas continuer, puisque Navas comme Donnarumma ont réclamé une décision de la part du PSG, avec le premier qui semble de plus en plus s’approcher d’un possible départ.

Navas avait menacé le PSG de claquer la porte