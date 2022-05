Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé pour l'avenir de Gianluigi Donnarumma !

Publié le 14 mai 2022 à 10h15 par Dan Marciano

Le PSG aurait décidé de faire confiance à Gianluigi Donnarumma et de le promouvoir gardien numéro un la saison prochaine. Autrement dit, le portier italien poursuivra sa carrière dans la capitale.

Cette saison, Mauricio Pochettino a du faire face à un problème de riche. L'entraîneur du PSG disposait de deux solutions au poste de gardien de but : Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Difficile de trancher entre deux portiers, qui figurent parmi les meilleurs au monde. Cette saison, ils se sont partagés les rencontres, mais cette situation est loin d'être idéale, notamment pour le vainqueur du dernier Euro. « J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l'avons bien gérée. Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix » a prévenu Donnarumma à l' AFP .

Donnarumma sera le portier numéro un du PSG