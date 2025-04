Florent Manaudou - Danse avec les Stars : Ça chauffe avec une chanteuse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la nouvelle saison de Danse avec les stars bat son plein sur TF1, la presse people s'empresse de lâcher quelques révélations sur les coulisses de l'émission. Si le nageur Florent Manaudou est apprécié pour sa simplicité, la chanteuse Julie Zenatti agacerait les techniciens en raison de sa grosse tête.

Médaillé aux derniers Jeux Olympiques de Paris en juillet dernier, Florent Manaudou a connu de grands moments de faiblesse ces dernières semaines. « C'est très compliqué émotionnellement depuis la fin des Jeux. Il y a eu le gros down quand je suis rentré à la maison. […] C'est très agréable pendant un temps mais quand on est vu pendant trois mois seulement comme celui qui a fait le clapping ou celui qui a fait la médaille de bronze, quand on me reparle de ça tous les jours, c'est dur d'avancer » avait-il confié. Alors le nageur s’est lancé un nouveau défi en participant à Danse avec les Stars sur TF1.

Manaudou est très apprécié

Avec sa partenaire Elsa Bois, Manaudou vit une aventure pleine d’émotions. Vanté pour ses qualités de showman, le frère aurait aussi trouvé l’amour puisqu’il serait en couple avec sa partenaire de danse. Les deux tourtereaux se sont même embrassés lors du dernier prime, ce que beaucoup ont interprété comme une confirmation de leur amour naissante. Tout va donc pour le mieux pour Florent Manaudou, très apprécié en coulisses. Selon les informations de Public, il serait d’une simplicité exemplaire, tout comme le champion du monde 2018 de football Adil Rami.

Zenatti critiquée en interne

Par contre, les critiques sont nombreuses au sujet de la chanteuse Julie Zenatti. Selon un technicien, elle se comporterait comme une diva en coulisses, ce qui provoquerait des crispations. « Elle se montre distante avec l’équipe, ne partage pas les repas à la cantine et préfère répéter seule » a-t-il expliqué au magazine people.