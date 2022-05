Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino répond à Donnarumma sur la vente d’un gardien !

Publié le 13 mai 2022 à 14h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas hésité à lancer de nouveau un ultimatum au PSG sur la situation concurrentielle des gardiens, Mauricio Pochettino a répondu à l’international italien au sujet d’un éventuel départ lors du prochain mercato.

Interrogé jeudi par l’AFP, Gianluigi Donnarumma a clairement indiqué que le PSG devrait se séparer d’un gardien durant le mercato estival, puisqu’il estime que sa concurrence avec Keylor Navas ne pourra pas tenir une saison supplémentaire dans la capitale : « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix », a indiqué Donnarumma, qui avait été recruté libre par le PSG l’été dernier. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a répondu aux propos de son gardien et n’exclut aucune option pour le futur de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas à l’approche du mercato.

« C’est possible que quelque chose change »