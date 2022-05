Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma a remporté son bras de fer avec Navas !

Publié le 13 mai 2022 à 21h45 par Axel Cornic mis à jour le 13 mai 2022 à 22h19

Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma n’aurait aucune intention de connaitre une nouvelle saison comme celle qu’il a vécue au Paris Saint-Germain.

C’est une polémique qui a rythmé toute la saison du Paris Saint-Germain... mais qui doit avoir une fin. Keylor Navas comme Gianluigi Donnarumma ont clairement expliqué que leur club devra prendre une décision cet été et cela passera forcément par le départ de l’un ou de l’autre. Lors d’un entretien accordé à l’AFP, l’Italien a d’ailleurs fait repasser un message clair à Leonardo. « J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l'avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux » a déclaré Donnarumma. « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix ». Plus âgé, Navas semble être le candidat parfait au départ, même s’il ne faut pas oublier que le PSG n’a pas déboursé le moindre sou pour recruter Donnarumma.

Donnarumma a joué carte sur table avec le PSG, et a remporté la main !