Mercato - PSG : Lukaku tape du poing sur la table pour son avenir !

13 mai 2022

Annoncé dans le viseur du PSG en vue du mercato estival, Romelu Lukaku a pris la parole concernant son avenir.

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer les départs de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi lors du mercato estival, Leonardo s’active pour trouver leurs successeurs. Arrivé à Chelsea durant l’été 2021 pour 113M€, Romelu Lukaku est l’une des cibles du PSG. Avec 15 buts et 2 passes décisives en 42 rencontres sous le maillot des Blues , l’international belge n’a pas totalement convaincu, et son avenir est flou. Interrogé par la Repubblica , l’agent du joueur de 29 ans, Federico Pastorello a annoncé qu’il faudra patienter pour savoir de quoi sera fait le futur de Lukaku : « Je ne discute pas des choix tactiques, mais il est évident qu'il y avait un problème. Nous ne pouvons pas penser à des négociations, nous ne connaissons pas les nouveaux propriétaires de Chelsea … et encore moins si nous pouvons ouvrir des discussions avec l'Inter ou l'AC Milan. Nous devons attendre » . Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir le principal intéressé.

« Jamais je ne laisserai quelqu'un parler pour moi »