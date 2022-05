Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'aveu de Pascal Dupraz sur son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 19h10 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 19h26

En difficulté pour le maintien en Ligue 1, l’ASSE de Pascal Dupraz jouera un match décisif ce week-end face au Stade de Reims. Le coach des Verts s’est confié sur cette fin de saison charnière et sur son avenir au passage, lui qui est seulement contractuellement lié à l'ASSE jusqu'à cet été.

Geoffroy Guichard va trembler samedi prochain ! L’ASSE recevra le stade de Reims à l’occasion de la 37ème journée du championnat de France, à deux journées de la clôture du championnat alors que les Verts se trouvent à trois points de Lorient, le premier club de l'élite non relégable. À la clé de ce match, un espoir de maintien pour les Stéphanois qui pourrait se hisser à la 17ème place en cas de victoire mais également de chuter à la 19ème place, synonyme de Ligue 2, en cas de défaite. Ce qui pourrait engendrer un départ de Pascal Dupraz.

«Personne ne m'a promis, ni imposé quoi que ce soit»