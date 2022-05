Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Navas et Donnarumma, tout est clair !

Publié le 14 mai 2022 à 16h45 par Axel Cornic

Alors qu’ils se sont partagés le temps de jeu cette saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas devraient se séparer à l’intersaison, avec le premier qui devrait devenir le titulaire du PSG.

C’est la fin d’une longue polémique. Après les coups de gueule de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain se retrouvé dos au mur, devant choisir entre l’un ou l’autre. Le Costaricien a l’expérience de son côté ainsi qu’un contrat prolongé jusqu’en 2024 il y a moins d’un an, mais c’est bien lui qui devrait faire les frais de cette décision. L’Équipe a en effet annoncé que les dirigeants du PSG auraient décidé de confirmer Donnarumma, qui a l’avantage d’être plus jeune et qui après une première saison compliquée pourrait représenter l’avenir du club.

Donnarumma sera le numéro 1