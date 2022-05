Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème pour le transfert de Keylor Navas ?

Publié le 14 mai 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le PSG aurait tranché en faveur de l’Italien. L’ancien du Real Madrid devrait alors prendre la porte de sortie, mais son transfert ne serait pas aussi évident. Explications.

Cette saison, Mauricio Pochettino a alterné entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans les buts du PSG. Une situation pas simple à vivre pour les deux gardiens, mais cela ne devrait pas continuer lors du prochain exercice. Fini donc l’alternance, il faut dire qu’entre Donnarumma et Navas, il ne devrait en rester qu’un au PSG. Et c’est l’Italien qui devrait continuer. En effet, selon les informations de L’Equipe, les Parisiens auraient choisi de miser sur l’ancien du Milan AC pour l’avenir, faisant de lui le numéro 1 pour le futur. Pour ce qui est du Costaricien, c’est un départ qui l’attendrait.

Un salaire va faire réfléchir…