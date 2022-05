Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino se lâche sur un dossier très épineux !

Publié le 14 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Face à la très délicate question des gardiens et le nouveau coup de pression envoyé par Gianluigi Donnarumma au PSG, Mauricio Pochettino a répondu à l’international italien.

Ces derniers jours, dans un entretien accordé à l’ AFP , Gianluigi Donnarumma en avait remis une couche au sujet de sa concurrence avec Keylor Navas au PSG, expliquant qu’il ne souhaitait pas repartir dans une telle organisation pour la saison prochaine : « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix », a indiqué le gardien italien du PSG, lançant un ultimatum à peine déguisé envers sa direction.

« C’est le club qui décidera »