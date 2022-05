Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit une demande spéciale pour son avenir !

Publié le 14 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait annoncer très prochainement le verdict pour la suite de sa carrière. Mais Mauricio Pochettino lui fait un message à ce sujet en vue des Trophées UNFP de dimanche…

Ce n’est plus un secret pour personne, deux options s’offrent aujourd’hui à Kylian Mbappé pour son avenir : prolonger in-extremis son contrat qui arrive à expiration avec le PSG, ou bien opter pour un départ libre vers le Real Madrid qui le courtise depuis de nombreuses années. En attendant de savoir quelle sera la réponse, il s’agit déjà de savoir de quelle manière Mbappé s’y prendra pour annoncer sa décision, et Mauricio Pochettino a tenu à faire passer un message à l’attaquant du PSG à ce sujet.

Pochettino ne souhaite pas une annonce de Mbappé dimanche